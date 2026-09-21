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21.09.2026 16:53:43

Ex-OMV-Chef Stern wird neuer Chef von Irving Oil

Alfred Stern wird zum 1. November den in den Ruhestand gehenden Jeff Matthews ablösen. Irving Oil betreibt unter anderem Kanadas größte RaffinerieWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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Ölpreise gehen weiter zurück: ATX beendet Handel fester -- DAX geht erholt in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigte sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnete ebenfalls Aufschläge. Die US-Börsen legen zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.
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