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21.09.2026 16:53:43
Ex-OMV-Chef Stern wird neuer Chef von Irving Oil
Alfred Stern wird zum 1. November den in den Ruhestand gehenden Jeff Matthews ablösen. Irving Oil betreibt unter anderem Kanadas größte RaffinerieWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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