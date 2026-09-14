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14.09.2026 06:38:47
FirstFT: Anthropic bullish on profitability
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|106,09
|1,48
|1,41
|Ölpreis (WTI)
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