|Gold & Co. im Fokus
|
20.08.2026 20:43:14
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
Um 20:40 Uhr stand der Goldpreis bei 4.521,17 US-Dollar. Damit liegt der Kurs am Abend -0,04 Prozent niedriger als am Vortag (4.522,81 US-Dollar).
Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (66,94 US-Dollar) geht es um 1,51 Prozent auf 67,95 US-Dollar nach oben.
In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 0,83 Prozent auf 1.823,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Platinpreis-Kurs noch bei 1.808,50 US-Dollar.
Indessen reduziert sich der Palladiumpreis um -0,19 Prozent auf 1.334,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.337,00 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 2,43 Prozent auf 93,85 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 91,62 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 1,22 Prozent auf 86,88 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 85,83 US-Dollar.
Daneben wertet der Baumwolle um 20:21 Uhr auf. Es geht 0,02 Prozent auf 0,87 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,87 US-Dollar stand.
Währenddessen zeigt sich der Haferpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,32 US-Dollar) geht es um -2,79 Prozent auf 3,22 US-Dollar nach unten.
Derweil geht es für den Kaffeepreis bergauf. Der Kaffeepreis steigt 1,14 Prozent auf 3,64 US-Dollar, nach 3,60 US-Dollar am Vortag.
Zeitgleich kommt der Lebendrindpreis kaum vom Fleck. Nach 2,23 US-Dollar am Vortag, tendiert der Lebendrindpreis um 20:05 Uhr bei 2,23 US-Dollar.
Derweil notiert der Maispreis bei 4,78 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,73 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,95 Prozent.
Inzwischen fällt der Mastrindpreis um -0,42 Prozent auf 3,35 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Mastrindpreis bei 3,37 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Orangensaftpreis um 3,20 Prozent auf 1,52 US-Dollar. Am Vortag notierte der Orangensaftpreis bei 1,47 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich der Sojabohnenpreis mit Verlusten. Um 20:20 Uhr notiert der Sojabohnenpreis -0,14 Prozent niedriger bei 12,21 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 12,22 US-Dollar.
Indes gibt der Sojabohnenmehlpreis nach. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 318,90 US-Dollar am Vortag auf 315,10 US-Dollar nach unten (--1,19 Prozent).
In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenölpreis nordwärts. Um 20:20 Uhr steht ein Plus von 1,98 Prozent auf 0,71 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenölpreis-Kurs noch bei 0,70 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,18 US-Dollar) geht es um -0,17 Prozent auf 0,18 US-Dollar nach unten.
Zudem fällt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um -2,27 Prozent reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 20:41 Uhr auf 2,75 US-Dollar, nachdem der Erdgaspreis - Natural Gas am Vortag noch bei 2,81 US-Dollar lag.
Daneben wertet der Mageres Schwein Preis um 20:05 Uhr ab. Es geht -1,44 Prozent auf 0,80 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,82 US-Dollar stand.
Daneben verstärkt sich der Milchpreis um 0,79 Prozent auf 16,63 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 16,50 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Heizölpreis um 0,90 Prozent auf 118,61 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 117,56 US-Dollar gemeldet wurde.
Daneben wertet der Reispreis um 20:20 Uhr ab. Es geht -0,95 Prozent auf 14,11 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 14,24 US-Dollar stand.
Zudem gibt der Holzpreis am Donnerstagabend nach. Um -0,17 Prozent auf 580,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Holzpreis bei 581,00 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - TTF im Plus. Im Vergleich zum Vortag (63,46 Euro) geht es um 3,29 Prozent auf 65,55 Euro nach oben.
Redaktion finanzen.at
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende in Rot -- ATX letztlich schwächer -- DAX schließt unter 26.000-Punkte-Marke -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Auch an der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.