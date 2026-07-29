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30.07.2026 01:42:52

Gold advances after US Fed keeps interest rates on hold

The US central bank has voted nine to three in favour of holding ratesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag deutlich zu. Auch für den deutschen Leitindex ging es aufwärts. Die US-Börsen stiegen kräftig. Die Börsen in Fernost zeigten sich überwiegend fester.
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