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07.10.2026 12:00:02
Gold ETF Showdown: AAAU or GLD?
The choice between Goldman Sachs Physical Gold ETF (NYSEMKT:AAAU) and SPDR Gold Shares (NYSEMKT:GLD) likely comes down to cost versus liquidity, as both funds offer direct exposure to physical gold bullion.
Gold ETFs provide a convenient way to gain exposure to gold prices without the hassle of storing physical bars. While GLD is the industry pioneer and a favorite for high-volume traders, AAAU offers a more modern, lower-cost alternative for long-term investors looking to minimize fees.
Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months.
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