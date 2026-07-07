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07.07.2026 16:13:41
Gold falls as traders weigh Fed rate path and Hormuz attacks
Bullion falls as much as 1.2% to below US$4,120 an ounceWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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