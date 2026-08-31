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31.08.2026 03:30:19

Gold hits near two-week low on Fed chief’s hawkish stance

This follows the US central bank’s signal that rate hikes may be needed to ease price pressuresWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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