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31.08.2026 03:30:19
Gold hits near two-week low on Fed chief’s hawkish stance
This follows the US central bank’s signal that rate hikes may be needed to ease price pressuresWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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