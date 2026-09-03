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03.09.2026 02:51:04

Gold holds gain as Trump’s war comments ease inflation jitters

Renewed Iran war fighting has rekindled fears of a war that fuels inflation, a headwind for bullionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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ATX höher -- DAX in Grün -- US-Börsen im Plus -- Asiens Börsen schließen gespalten
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Aktienmärkte zeigen sich stärker. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
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