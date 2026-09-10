Goldpreis

4 317,30
USD
-84,25
-1,91 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Enge Bandbreite 10.09.2026 12:18:39

Gold notiert etwas schwächer

Gold notiert etwas schwächer

Der Goldpreis hat am Donnerstag etwas nachgegeben.

An der Börse in London wurde die Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.393 US-Dollar gehandelt. Das waren 0,24 Prozent weniger als am Vortag.

Der Goldpreis bewegt sich seit dem Wochenstart in einer engen Bandbreite. Der Markt wartet primär auf die am Freitag anstehenden Verbraucherpreisdaten aus den USA. Die Daten dürften laut Experten entscheidend für die US-Notenbank sein, die am Mittwoch ihre Zinsentscheidung veröffentlichen wird. Der Markt ist immer noch gespalten und preist eine Chance für eine Zinserhöhung zu rund 65 Prozent ein. Höhere Zinsen würden Gold weniger attraktiv machen.

Am 25. August war der Goldpreis noch bis auf fast 4.700 Dollar gestiegen. Die gestiegene Erwartung auf Leitzinserhöhungen in den USA hatte den Goldpreis danach belastet.

Weniger Beachtung finden dürfte die Europäische Zentralbank (EZB). Sie wird voraussichtlich am Nachmittag die zweite Erhöhung des Leitzinses in diesem Jahr bekannt geben. Entscheidend dürfte sein, ob die Notenbank weitere Erhöhungen signalisiert.

Die zuletzt wieder verschärften Auseinandersetzungen im Iran-Krieg und die deutlich gestiegenen Ölpreise bewegten den Goldpreis nicht nachhaltig. Die gestiegene Unsicherheit stützt zwar tendenziell den sicheren Hafen Gold. Allerdings steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Notenbanken angesichts gestiegener Inflationsrisiken ihre Leitzinsen anheben. Dies belastet tendenziell den Goldpreis.

/jsl/jha/

LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX)

Weitere Links:

Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Commodities
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: hidesy / Shutterstock

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Goldpreis 4 317,30 -84,25 -1,91

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.26 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen