|Rohstoffe an der Börse
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13.09.2026 20:43:14
Gold, Öl, Weizen & Co. am Abend
Am Sonntagabend läuft der Goldpreis seitwärts (4.348,36 US-Dollar).
Zeitgleich kommt der Silberpreis kaum vom Fleck. Nach 64,48 US-Dollar am Vortag, tendiert der Silberpreis um 20:15 Uhr bei 64,48 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Platinpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.799,50 US-Dollar lag, wird der Platinpreis um 20:15 Uhr auf 1.799,50 US-Dollar beziffert.
Zudem bewegt sich der Palladiumpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 1.308,50 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Palladiumpreis bei 1.308,50 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Sandra Cunningham / Shutterstock.com
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