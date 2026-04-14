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14.04.2026 02:32:24

Gold rises as traders weigh potential to revive US-Iran talks

Despite a moderate recovery in recent weeks, bullion has still fallen around 10% since the start of the conflict in late FebruaryWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Neue Hoffnung im Iran-Konflikt: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen moderat höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Leitindex eröffneten die Handelswoche mit Verlusten. Die US-Börsen zeigten sich am Montag fester. Die Börsen in Fernost präsentierten sich zum Wochenstart mehrheitlich mit negativen Vorzeichen.
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