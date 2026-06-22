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23.06.2026 01:41:18
Gold steadies as US and Iran flag early progress in peace talks
The near-closure of Hormuz has choked oil and natural gas flows and pushed up energy pricesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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