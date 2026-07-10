Ölpreis (Brent)

76,20
USD
0,30
0,40 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
Sorte
Brent
WTI
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Goldpreis und Ölpreis 10.07.2026 07:41:54

Goldpreis: Anhaltender Seitwärtstrend

Goldpreis: Anhaltender Seitwärtstrend

Der Goldpreis gab im frühen Freitagshandel leicht nach und steuert nun auf einen Wochenverlust zu, der sich derzeit auf 1,5 Prozent beläuft.

von Jörg Bernhard

An den Märkten wird befürchtet, dass die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und Iran die Inflation anheizen und die US-Notenbank Fed zu einem weiterhin restriktiven geldpolitischen Kurs veranlassen könnten. Laut dem FedWatch-Tool der CME Group rechnen die Finanzmärkte inzwischen mit einer Wahrscheinlichkeit von 63 Prozent für eine Zinserhöhung im September. Vor einer Woche hatte diese noch bei rund 54 Prozent gelegen. Am Abend dürften sich die Marktakteure für den Commitments-of-Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC (21.30 Uhr) stark interessieren. Dieser informiert einmal pro Woche über die Stimmung der verschiedenen Marktakteure bei Gold-Futures. Vor einer Woche wurde ein markant gestiegener Optimismus unter großen wie kleinen Terminspekulanten gemeldet.

Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit etwas schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 17,60 auf 4.123,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Markantes Wochenplus ante portas

Vor dem Wochenende legte der Ölpreis leicht zu und steuert damit auf ein deutliches Wochenplus zu. Bei der US-Sorte WTI beläuft dieses sich auf aktuell 5,2 Prozent und bei der Nordseemarke Brent auf 6,1 Prozent. Auslöser waren erneut aufkommende Sorgen über mögliche Lieferunterbrechungen aus der ölreichen Nahostregion, nachdem die Kämpfe zwischen den USA und Iran in dieser Woche wieder aufgeflammt waren und den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus erheblich beeinträchtigten. Weil das US-Militär bei seinen Angriffen aber die Energieinfrastruktur der Iraner bislang verschont hat, blieb ein noch stärkerer Aufwärtsdrang aus.

Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,20 auf 72,28 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,22 auf 76,52 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: ded pixto / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Goldpreis 4 113,58 -8,05 -0,20
Ölpreis (Brent) 76,20 0,30 0,40
Ölpreis (WTI) 71,57 -0,51 -0,71

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27
04.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.07.26 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX starten kaum verändert -- Asiens Börsen mehrheitlich mit positiven Vorzeichen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt eröffnen den Handel zum Wochenschluss wenig bewegt. Die Anleger in Asien greifen am Freitag mehrheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen