Goldpreis: Hochspannung vor Datenflut

Am Nachmittag stehen diverse wichtige US-Konjunkturindikatoren zur Bekanntgabe an. Diese könnten - je nach Tenor - dem Goldpreis neue Impulse verleihen.

Neben den US-Einzelhandelsumsätzen dürften sich die Akteure an den Goldmärkten vor allem für die US-Produzentenpreise (beide 14.30 Uhr) stark interessieren. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich diese von 7,4 auf 6,8 Prozent p.a. reduziert haben. Außerdem stehen die Reden diverser US-Notenbanker sowie der Konjunkturbericht der Fed (Beige Book) auf der Agenda. Nachdem die US-Leitzinsen im vergangenen Jahr um insgesamt 425 Basispunkte nach oben geschraubt wurden, wird an den Finanzmärkten mehrheitlich mit einer deutlich weniger aggressiven US-Geldpolitik gerechnet. Das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group zeigt derzeit eine Wahrscheinlichkeit von über 94 Prozent an, dass wir am 1. Februar eine Zinserhöhung um lediglich 25 Basispunkte sehen werden, nachdem in den vorherigen Sitzungen Zinsschritte um 50 bis 75 Basispunkte verkündet wurden.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis 8.40 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 0,70 auf 1.910,60 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Warten auf den API-Wochenbericht

Für erhebliches Interesse dürfte an den Ölmärkten nun der Wochenbericht des American Petroleum Institute sorgen, dessen Veröffentlichung für 22.30 Uhr vorgesehen ist. Im Falle einer überraschenden Entwicklung könnte dieser die Tendenz für den morgigen Handelstag maßgeblich beeinflussen. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten wird mit einem Rückgang um 1,75 Millionen Barrel gerechnet. Grundsätzlich kehrte aufgrund der Hoffnung auf eine wirtschaftliche Erholung der chinesischen Wirtschaft der Optimismus wieder zurück.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 8.40 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,71 auf 80,89 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,59 auf 86,51 Dollar anzog.





