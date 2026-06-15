Ölpreis (WTI)

80,35
USD
-4,53
-5,34 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
Sorte
Brent
WTI
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Goldpreis und Ölpreis 15.06.2026 08:56:09

Goldpreis: Rally nach Friedensabkommen

Goldpreis: Rally nach Friedensabkommen

Der Goldpreis startete mit steigenden Notierungen in die neue Handelswoche, weil der Iran und die USA eine erste Vereinbarung zur Beendigung des Kriegs getroffen haben.

von Jörg Bernhard

Damit verzeichnete er den dritten Handelstag in Folge mit Kursgewinnen. Vertreter der USA und des Iran erklärten am Sonntag, man habe sich auf einen Rahmenplan zur Beendigung des Krieges, zur Aufhebung der US-Blockade gegen den Iran sowie zur Wiederöffnung der Straße von Hormus verständigt. Diese Entwicklung drückte den Dollar auf den niedrigsten Stand seit zehn Tagen, wodurch Gold für Käufer aus anderen Währungsräumen günstiger wurde. Gleichzeitig gaben die Ölpreise um mehr als vier Prozent nach. Dies dämpfte die Inflations- und Zinssorgen. Laut dem FedWatch-Tool der CME Group rechnen die Märkte nach dem Friedensabkommen nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 52 Prozent für eine Zinserhöhung in den USA im Dezember. In der Vorwoche hatte dieser Wert noch bei 69 Prozent gelegen. Nun richtet sich die Aufmerksamkeit der Investoren auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch sowie auf die Aussagen ihres Vorsitzenden Kevin Warsh. Allgemein wird erwartet, dass die Leitzinsen unverändert bleiben.

Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit steigenden Notierungen. Bis gegen 8.45 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 88,20 auf 4.327,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Tiefster Stand seit drei Monaten

Im Zuge des angekündigten Friedensabkommens fiel der Ölpreis im frühen Montagshandel auf den tiefsten Stand seit drei Monaten. Nun wird mit Spannung erwartet, wie schnell die Produzenten im Nahen Osten ihre Förderung und Exporte nach den Kriegsschäden wieder hochfahren können. Zudem stellt sich die Frage, wie rasch mehr Tanker in die Region zurückkehren werden. Grundsätzlich sollten sich die Marktakteure allerdings darüber im Klaren sein, dass die wirtschaftlichen Folgen des Konflikts nicht über Nacht verschwinden würden. Selbst wenn der Krieg dauerhaft beendet sein sollte und sich die Ölströme durch die Straße von Hormus schrittweise normalisierten, blieben sowohl die Schäden an der Energieinfrastruktur als auch die Belastungen für ölimportierende Volkswirtschaften bestehen, die monatelang unter hohen Energiekosten gelitten hätten.

Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stark fallenden Notierungen. Bis gegen 8.45 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 4,29 auf 80,59 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 3,84 auf 83,49 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Hier finden Sie Realtime-Kurse von Gold
Goldpreis stabilisiert sich - Trump sieht Friedenslösung mit Iran näher rücken
Gold, Öl & Co. in KW 24: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Sebastian Duda / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (WTI) 80,35 -4,53 -5,34

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 24: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 24
13.06.26 KW 24: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.06.26 KW 24: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Einigung im Iran-Krieg: ATX und DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich im Montagshandel freundlich. Die asiatischen Börsen legen zum Wochenstart zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen