Goldpreis: Relativ freundlicher Wochenausklang

Obwohl die gestrigen US-Konjunkturindikatoren zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und die Zahlen zur Entwicklung der Lohnkosten in den USA wachsende Zinssorgen gerechtfertigt hätten, präsentierte sich das gelbe Edelmetall ausgesprochen robust. Das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group zeigt derzeit eine Wahrscheinlichkeit von über 72 Prozent an, dass wir bei der nächsten Fed-Sitzung (21. und 22. März) eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte sehen werden, während mehr als 27 Prozent auf einen Zinsschritt von 50 Basispunkten hindeuten. Am Nachmittag könnten an den Goldmärkten zwei US-Einkaufsmanager neue Impulse generieren. Im Falle eines stärker als erwarteten Anstiegs könnten dann erneute Zinssorgen aufflammen, was dem Goldpreis möglicherweise nicht gut bekommt.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis 7.15 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 5,90 auf 1.846,40 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Erneuter Wochengewinn wahrscheinlich

Derzeit sieht es an den Ölmärkten nach dem zweiten Wochengewinn in Folge aus. Nach wie vor wiegt die Hoffnung auf eine starke Erholung der chinesischen Ölnachfrage stärker als die Zinssorgen und die gestiegenen Ölmengen in den USA. Am frühen Morgen meldete China mit 55,0 Zählern (Caixin-Einkaufsmanagerindex) außerdem zum zweiten Mal in Folge einen Wert von über 50 Punkten, was in der Finanzwelt als Indiz für wirtschaftliches Wachstum interpretiert wird. Gegen 19.00 Uhr wird die im Ölsektor tätige US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes ihren Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten veröffentlichen und dadurch für erhöhte Aufmerksamkeit an den Energiemärkten sorgen. Bei Abweichungen von den Analystenprognosen könnte sich dies auch auf die Handelstendenz der kommenden Woche auswirken.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,13 auf 78,03 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,14 auf 84,61 Dollar zurückfiel.





