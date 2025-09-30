Ölpreis (WTI)

63,18
USD
-0,27
0,00 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
Sorte
Brent
WTI
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Goldpreis und Ölpreis 30.09.2025 07:40:34

Goldpreis: Stärkste Monatsperformance seit 14 Jahren möglich

Goldpreis: Stärkste Monatsperformance seit 14 Jahren möglich

Im September hat sich der Goldpreis bislang um zwölf Prozent verteuert und könnte damit den höchsten Monatsgewinn seit August 2011 erzielen.

von Jörg Bernhard

In diesem Monat wurden zudem die Marken von 3.500 bis 3.800 Dollar ohne nennenswerte technische Korrekturen überwunden. Seit einigen Tagen befürchten die Marktakteure einen möglichen Regierungsstillstand (Shutdown) ¬in den USA und kaufen deshalb verstärkt die Krisenwährung. Die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen der US-Notenbank verstärkten das Interesse an dem Edelmetall zusätzlich. So verzeichnete z.B. der weltgrößte Gold-ETF SPDR Gold Trust am gestrigen Montag einen Anstieg der Bestände um 0,60 Prozent auf 1.011,73 Tonnen - das höchste Niveau seit Juli 2022. Anleger warten nun auf eine Reihe von US-Wirtschaftsdaten, darunter Zahlen zu offenen Stellen (15.00 Uhr). Im weiteren Wochenverlauf stehen wichtige US-Konjunkturindikatoren zur Bekanntgabe an, darunter eine regelrechte Datenflut vom US-Arbeitsmarkt sowie mehrere Reden wichtiger US-Notenbanker. Mittlerweile zeigt das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group eine Wahrscheinlichkeit von 89 Prozent an, dass wir Ende des Monats eine erneute Zinssenkung um 25 Basispunkte sehen werden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass am 10. Dezember eine weitere Zinsreduktion erfolgen wird beläuft sich aktuell auf über 69 Prozent.

Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit steigenden Notierungen. Bis 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 40,80 auf 3.896,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Drohendes Überangebot belastet

Der Ölpreis gab im frühen Dienstagshandel nach, da eine weitere erwartete Produktionssteigerung durch OPEC+ sowie die Wiederaufnahme der Ölexporte aus der kurdischen Region im Irak über die Türkei die Aussichten auf ein drohendes Überangebot weiter verstärkten. Aktuelle Hinweise über die Entwicklung der US-Ölnachfrage dürfte nun der für den Abend angekündigte Wochenbericht des American Petroleum Institute (22.30 Uhr) liefern. Zur Erinnerung: Vor einer Woche wurde ein Lagerrückgang um 3,82 Mio. Barrel gemeldet.

Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,33 auf 63,12 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,38 auf 66,71 Dollar zurückfiel.


Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (WTI) 63,18 0,00 0,00

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
28.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.09.25 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
27.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.25 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Potenzieller US-Shutdown treibt Anleger um -- ATX voraussichtlich wenig bewegt -- DAX vorbörslich ohne Impulse -- Börsen in Asien mit wenig Bewegung uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt könnte zunächst wenig Bewegung zu sehen sein. Auch am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein wenig veränderter Auftakt ab. An den Börsen in Asien sind am Dientag uneinheitliche Entwicklungen zu beobachten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen