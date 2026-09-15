Ölpreis (WTI)

103,13
USD
1,74
1,72 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
Sorte
Brent
WTI
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Goldpreis und Ölpreis 15.09.2026 07:51:00

Goldpreis: Tiefster Stand seit über einem Monat

Goldpreis: Tiefster Stand seit über einem Monat

Im frühen Dienstagshandel fiel der Goldpreis auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Monat.

von Jörg Bernhard

Vor der morgigen Fed-Entscheidung herrscht bei Gold weiterhin ein leichter Verkaufsdruck. Als Hauptbelastungsfaktor sind die zunehmenden Erwartungen einer Zinserhöhung in den USA (Mittwoch) und Japan (Freitag) zu sehen. Steigende Ölpreise infolge wachsender Angebotsrisiken im Nahen Osten könnten die Inflation weiter anheizen und den geldpolitischen Handlungsdruck auf die Notenbanken erhöhen. An den Terminmärkten gilt eine Zinserhöhung in den USA mittlerweile als sehr wahrscheinlich. Zusätzlichen Gegenwind liefern steigende Renditen von US-Staatsanleihen, da sie die Opportunitätskosten des unverzinsten Goldes erhöhen. Entsprechend hat das Edelmetall im September bislang deutlich an Wert verloren. Kurzfristig dürfte die Entwicklung stark von der Fed-Entscheidung und den Signalen zum weiteren geldpolitischen Kurs abhängen. Trotz dieser Belastungsfaktoren bleiben die längerfristigen Aussichten aus Sicht vieler Marktteilnehmer konstruktiv. Sie setzen darauf, dass Gold seine traditionelle Rolle als Absicherung gegen wirtschaftliche, geopolitische und finanzielle Risiken wieder stärker ausspielen kann.

Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 13,70 auf 4.338,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Anhaltende Angebotssorgen

Der Ölpreis tendiert im frühen Dienstagshandel weiterhin bergauf. Im Mittelpunkt der Diskussionen steht der Ausfall der wichtigen Ost-West-Pipeline Saudi-Arabiens, über die normalerweise große Ölmengen unter Umgehung der Straße von Hormus zum Roten Meer transportiert werden. Sollte die Pipeline länger außer Betrieb bleiben, könnten dem Weltmarkt bis zu vier Prozent des globalen Ölangebots fehlen. Zusätzliche Unsicherheit verursachen neue Angriffe der vom Iran unterstützten Huthi-Milizen auf Saudi-Arabien sowie der stark eingeschränkte Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus. Gleichzeitig stocken diplomatische Bemühungen zwischen dem Iran und den Golfstaaten. Solange unklar bleibt, wann die saudi-arabische Pipeline wieder in Betrieb genommen wird und sich die Öltransporte durch die Region normalisieren, dürften die Versorgungsrisiken den Ölpreis weiterhin stützen.

Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit steigenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,91 auf 103,30 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,80 auf 107,48 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Lisa S. / Shutterstock

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (WTI) 103,13 1,74 1,72

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise und KI-Bedenken belasten: ATX vor vorsichtigem Start -- DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt dürfte nur leicht schwächer in den Handel starten, während der deutsche Leitindex stabil erwartet wird. An den Börsen in Fernost sind am Dienstag überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen