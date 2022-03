Goldpreis: Zum Wochenstart neues Rekordhoch in Euro

Laut aktuellem Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC sind in der Woche zum 1. März sowohl große als auch kleine Terminspekulanten optimistischer geworden.

Beim allgemeinen Interesse an Gold-Futures stellte sich auf Wochensicht lediglich ein kleiner Zuwachs ein. Die Anzahl offener Kontrakte (Open Interest) verzeichneten ein leichtes Plus von 611.500 auf 615.600 Futures (+0,7 Prozent). Deutlich mehr Bewegung gab es bei der Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) großer Terminspekulanten (Non-Commercials) zu beobachten, wo sich ein Anstieg von 243.150 auf 257.600 Kontrakte (+5,9 Prozent) eingestellt hat. Damit ist diese Gruppe von Marktakteuren zum vierten Mal in Folge optimistischer geworden. Kleinspekulanten (Non-Reportables) sind ebenfalls zuversichtlicher geworden und haben ihre Netto-Long-Position von 26.600 auf 28.200 Kontrakte (+6,0 Prozent) nach oben gefahren. Im frühen Montagshandel notiert der Dollarindex aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine knapp unter seinem Hoch von Mai 2020, während der Goldpreis auf Dollarbasis auf einem 18-Monatshoch notiert und in Euro gerechnet sogar ein neues Rekordhoch bei 1.837,80 Euro markiert hat.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.10 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 18,00 auf 1.984,60 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Preisexplosion zum Wochenstart

Weil westliche Industrienationen aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine mittlerweile über einen Boykott russischen Rohöls diskutieren, startete der Ölpreis mit stark steigenden Kursen in die neue Handelswoche und notiert aktuell auf dem höchsten Stand seit 2008. Analysten der Bank of America gehen davon aus, dass ein vollständiges Versiegen russischer Öllieferungen zu einem Defizit in Höhe von fünf Millionen Barrel pro Tag führen könnte. Noch höhere Ölpreise wären dann vorprogrammiert.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stark steigenden Notierungen. Bis gegen 7.10 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 10,45 auf 126,13 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 12,10 auf 130,21 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.at