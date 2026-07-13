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13.07.2026 16:30:38
Grausamer Bürgerkrieg: Sudan von der EU mit Gold-Embargo belegt
Demnach sind künftig der Kauf, die Einfuhr und die Verbringung von Gold mit Ursprung in dem Land in Nordost-Afrika verboten. Zudem werden der Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr von Quecksilber und Zyanid in den Sudan untersagt. Diese Chemikalien werden in großem Umfang beim Goldabbau und bei der Goldgewinnung eingesetzt. Beide Maßnahmen werden durch Verbote im Zusammenhang mit entsprechenden Dienstleistungen ergänzt. Dabei geht es etwa um technische Unterstützung, Vermittlungsdienste und Finanzhilfen.
UN befürchten neue Welle von Gräueltaten
Im Sudan kämpfen die sudanesischen Streitkräfte (SAF) gegen die Miliz RSF (Rapid Support Forces). Der seit Jahren andauernde Konflikt hat verheerende Folgen für die Zivilbevölkerung sowie für die Stabilität des Landes und der gesamten Region.
UN-Hochkommissar Volker Türk befürchtete zuletzt eine Welle von Gräueltaten in der umkämpften Stadt El Obeid. Die Anzeichen seien unmissverständlich, sagte der Chef des UN-Menschenrechtsbüros Anfang des Monats in Genf. Es bahne sich eine "neue Menschenrechtskatastrophe" an.
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BRÜSSEL (dpa-AFX)
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