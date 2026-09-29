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29.09.2026 14:14:38
Greenback climbs as oil, US yields stay high
It is testing several-month highs against major peersWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|103,27
|0,68
|0,66
|Ölpreis (WTI)
|90,21
|0,83
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