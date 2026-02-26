CO2 European Emission Allowancespreis

25,15
EUR
-0,35
-1,37 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
26.02.2026 17:47:20

Heating with air conditioning saves on cost and cuts CO2

From Japan to China and the US to Scandinavia, heating with air conditioning has long been standard practice. But now warming homes with AC is catching on in other parts of the world.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

CO2 European Emission Allowances 25,15 -0,35 -1,37

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:49 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert
20:43 Diese US-Aktien stehen bei der UBS im vierten Quartal 2025 im Fokus
18:12 Februar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen im Rückwärtsgang -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notieren schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen