How Much Higher Will Gold Go?
During the final stretch of 2025, investors gradually began to rotate capital out of volatile growth stocks and seek more durable safe havens. Specifically, the spot price of gold soared 26% during the fourth quarter, and rose 65% during the entire year.Even though we're only a little over a month into 2026, the momentum behind gold's rally doesn't appear to be fading. With the commodity currently hovering just below $5,000 per ounce, smart investors are surely wondering how much higher the precious metal can soar.Let's dig into the tailwinds fueling a rising appetite for gold and assess if now is a good time to buy.
