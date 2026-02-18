|
18.02.2026 05:05:00
How Nvidia and AI are Driving Demand for Silver Higher
Commodities like silver can experience large price spikes in response to what often seem like relatively small changes in supply and demand. That's one key reason the price of silver has soared over the last few years. It's also why a new source of demand, driven by a new generation of data centers using Nvidia (NASDAQ: NVDA) architecture, could create a second wind of demand for silver. Here's why.Silver's use in jewelry and silverware is high profile, but actually, industrial demand (most notably in photovoltaic cells in the solar industry) is far more critical. The chart breaks out the estimated source of silver demand in 2025.Data source: The Silver Institute.*Does not include photovoltaicsContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
