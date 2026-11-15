|
15.11.2026 16:13:00
How These 6 Natural Gas Stocks Make Money
Natural gas stocks Cheniere Energy (NYSE: LNG), EQT (NYSE: EQT), Expand Energy (NASDAQ: EXE), Antero Resources (NYSE: AR), Kinder Morgan (NYSE: KMI), and Williams (NYSE: WMB) all focus on the same fuel. However, they don't make money the same way. One liquefies it and ships it overseas, a few drill it out of the ground, and others operate pipelines and gas-related infrastructure. This difference matters.
Here's a look at how these top natural gas stocks make money.
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Erdgaspreis - Natural Gas
|3,23
|-0,11
|-3,29
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.