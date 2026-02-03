|
IAU Offers Lower Cost Gold Exposure Than SIL
The Global X - Silver Miners ETF (NYSEMKT:SIL) and iShares Gold Trust (NYSEMKT:IAU) differ most notably in asset focus, volatility, and cost: SIL targets silver mining stocks with higher price swings and expenses, while IAU provides direct gold exposure with lower fees and substantially less volatility.SIL and IAU both appeal to investors seeking precious metals exposure but take fundamentally different approaches. SIL holds a portfolio of global silver mining companies, introducing equity risk and sector concentration, whereas IAU tracks the price of physical gold, providing direct commodity exposure without operating company risk. This comparison explores their cost, risk, returns, and portfolio makeup to help investors decide which may better match their objectives.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
