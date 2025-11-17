|
Iran's foreign minister says Tehran not enriching uranium
Iran says it has no secret enrichment program as journalists are invited to Tehran for a summit. US news outlets recently reported that Iran had begun building a new enrichment facility near Natanz.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
