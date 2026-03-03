|
03.03.2026 18:00:00
Is Silver Heading Back to Over $100?
The price of silver has been proving to be volatile this year, sending investors on a bit of a roller coaster ride already in 2026. After hitting highs of more than $120 in January, silver fell sharply, only to end up rallying again. On Tuesday, the precious metal was trading around $82. While there has been growing geopolitical uncertainty in the world of late, investors haven't been rushing out to load up on this safe-haven investment in recent days. Could that change, and could the price of silver get back to $100 this year?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Rohstoffe in diesem Artikel
|Silberpreis
|82,16
|-7,46
|-8,32
