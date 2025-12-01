Goldpreis

4 237,58
USD
21,24
0,50 %
01.12.2025 16:23:15

Is the gold rally a bubble about to burst?

Investors are turning gold into a speculative asset by flooding gold markets with billions in capital increasing the risk of becoming victims of their own success. But what is driving the boom?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
