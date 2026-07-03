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03.07.2026 20:03:01
iShares Silver ETF Tops Global X Rival in Yield and Five-Year Returns
The iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (NYSEMKT:SLVP) offers lower holding costs and a higher trailing payout, while the Global X - Silver Miners ETF (NYSEMKT:SIL) provides deeper liquidity through its larger asset base.Investors looking for exposure to the silver mining industry often choose between these two primary funds. While both ETFs focus on global miners, differences in their expense structures, trading volume, and specific stock concentrations can significantly impact the long-term results for a portfolio dedicated to precious metals.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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