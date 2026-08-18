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18.08.2026 06:00:14
Libya seeks up to $40bn to develop oil resources
North African country has continent’s largest proven reserves but lacks capitalWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Rohstoffe in diesem Artikel
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