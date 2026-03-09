|
09.03.2026 21:02:27
'My heating oil costs have more than doubled since Iran war started'
The chancellor said a meeting on Wednesday will explore ways to help households.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Heizölpreis
|90,08
|1,59
|1,79
|Ölpreis (Brent)
|87,55
|-3,85
|-4,21
|Ölpreis (WTI)
|83,77
|0,32
|0,38