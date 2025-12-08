08.12.2025 15:52:38

Ölpreise weiten Verluste aus

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag gefallen. Bis zum Nachmittag haben sie leichte Verluste aus dem frühen Handel ausgeweitet. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar fiel um 95 Cent auf 62,80 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Januar sank um 92 Cent auf 59,16 Dollar.

Dem Markt fehlte es zu Beginn der Handelswoche an klaren Impulsen. Die Anleger blicken derzeit vor allem auf Käufe von russischem Rohöl durch Indien. Zuletzt hatte der russische Präsident Wladimir Putin "ununterbrochene Treibstofflieferungen" nach Indien versprochen.

Zudem spielten auch die Angriffe der Ukraine auf die russische Ölinfrastruktur eine Rolle. Bei den Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg gibt es offenbar kein Vorankommen. Die USA und die Ukraine sind sich nach US-Angaben einig, dass ein Ende des Ukraine-Krieges von Russlands Bereitschaft zu Frieden abhängt.

Seit Anfang Oktober pendelt der Preis für ein Barrel Brent meist zwischen 60 und 65 Dollar. Mit Spannung erwartet wird in dieser Woche die Nachfrageprognose der Internationalen Energieagentur./jkr/jha/

Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:56 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
15:52 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49
06.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX in Grün -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen leichter -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendieren am Montag seitwärts. Die US-Börsen geben nach. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen