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02.07.2026 00:16:47

Oil falls for a third straight day after US-Iran talks conclude in Doha

The discussions produced ‘positive progress’ on issues related to the US-Iran memorandum, says QatarWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag klar in der Gewinnzone. Der deutsche Leitindex erreichte derweil neue Höhen. Die US-Börsen zeigten sich vor dem langen Wochenende mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Märkte in Asien präsentierten sich erneut uneins.
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