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09.09.2026 09:19:58
Oil hits $100 for first time since July
Brent crude advances amid fears of a renewed global supply crunchWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|101,83
|3,91
|3,99
|Ölpreis (WTI)
|96,05
|3,02
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