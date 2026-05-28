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28.05.2026 07:01:04

Oil Prices Ease on Possible Agreement for Strait’s Reopening

Oil prices jumped after the U.S. said it shot down four Iranian attack drones, casting doubt once again on the prospects for a peace deal.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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