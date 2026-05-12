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12.05.2026 13:42:01
Oil prices jump on latest US-Iran peace process impasse
[LONDON] Oil prices rose by more than 3 per cent on Tuesday as stark differences between the US and Iran on a...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|107,89
|3,31
|3,17
|Ölpreis (WTI)
|101,11
|3,04
|3,10