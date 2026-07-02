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02.07.2026 10:54:38
Preis für Opec-Öl deutlich gefallen
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist deutlich gefallen. Wie das Opec-Sekretariat am Donnerstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Mittwoch 71,73 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 5,14 Dollar weniger als am Vortag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/la/stk
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