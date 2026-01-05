|Aktuelle Rohstoffkurse
05.01.2026 13:17:06
Rohstoffkurse am Mittag
Am Montagmittag zieht der Goldpreis an. Um 13:13 Uhr kletterte der Goldpreis um 2,03 Prozent auf 4.418,44 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (4.330,49 US-Dollar).
Zudem steigt der Silberpreis. Um 3,44 Prozent verstärkt sich der Silberpreis um 13:13 Uhr auf 75,17 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 72,67 US-Dollar lag.
In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 3,12 Prozent auf 2.198,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 2.132,00 US-Dollar.
Währenddessen legt der Palladiumpreis um 2,90 Prozent auf 1.687,00 US-Dollar zu. Gestern war der Palladiumpreis noch 1.639,50 US-Dollar wert.
Indessen verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 0,23 Prozent auf 60,94 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (Brent) bei 60,75 US-Dollar.
Zudem gewinnt der Ölpreis (WTI) am Montagmittag hinzu. Um 0,56 Prozent auf 57,64 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 57,32 US-Dollar.
Nach 0,64 US-Dollar am Vortag ist der Baumwolle am Montagmittag um 0,55 Prozent auf 0,64 US-Dollar gestiegen.
Zudem zeigt sich der Kaffeepreis im Sinkflug. Um 13:03 Uhr gibt der Kaffeepreis um -0,41 Prozent auf 3,54 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,57 US-Dollar gemeldet wurde.
Zudem gewinnt der Kakaopreis am Montagmittag hinzu. Um 0,09 Prozent auf 4.273,00 Britische Pfund geht es nach oben. Am Vortag stand der Kakaopreis bei 4.248,00 Britische Pfund.
Währenddessen zeigt sich der Maispreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (4,38 US-Dollar) geht es um 0,51 Prozent auf 4,40 US-Dollar nach oben.
Inzwischen steigt der Sojabohnenmehlpreis um 0,93 Prozent auf 293,70 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 291,00 US-Dollar.
Währenddessen legt der Sojabohnenölpreis um 0,16 Prozent auf 0,49 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenölpreis noch 0,49 US-Dollar wert.
Derweil notiert der Weizenpreis bei 188,13 Euro. Im Vergleich zum Vortag (189,75 Euro) ist das ein Abschlag von -0,86 Prozent.
Zudem gewinnt der Zuckerpreis am Montagmittag hinzu. Um 0,89 Prozent auf 0,15 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.
Daneben sinkt der Erdgaspreis - Natural Gas um -4,09 Prozent auf 3,47 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,62 US-Dollar.
Zudem gibt der Milchpreis am Montagmittag nach. Um -0,07 Prozent auf 15,06 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Milchpreis bei 15,07 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Rapspreis nordwärts. Um 12:58 Uhr steht ein Plus von 0,74 Prozent auf 456,63 Euro zu Buche. Gestern notierte der Rapspreis-Kurs noch bei 453,25 Euro.
Derweil notiert der Heizölpreis bei 56,53 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (56,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,94 Prozent.
Nach 98,00 US-Dollar am Vortag ist der Kohlepreis am Montagmittag um -1,43 Prozent auf 96,75 US-Dollar gesunken.
Währenddessen legt der Holzpreis um 0,19 Prozent auf 534,00 US-Dollar zu. Gestern war der Holzpreis noch 533,00 US-Dollar wert.
Redaktion finanzen.at
