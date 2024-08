Rohstoffkurse am Vormittag

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Am Vormittag verteuerte sich der Goldpreis um 0,64 Prozent. Damit lag der Goldpreis um 10:10 Uhr bei 2.520,30 US-Dollar, nach 2.504,24 US-Dollar am Vortag.

Nach 29,50 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Dienstagvormittag um 0,58 Prozent auf 29,67 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich verstärkt sich der Platinpreis um 0,57 Prozent auf 963,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 958,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Zugewinne in Höhe von 0,21 Prozent auf 937,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 935,00 US-Dollar.

Zudem fällt der Ölpreis (Brent). Um -1,12 Prozent reduziert sich der Ölpreis (Brent) um 10:01 Uhr auf 76,86 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (Brent) am Vortag noch bei 77,66 US-Dollar lag.

Nach 74,37 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Dienstagvormittag um -2,04 Prozent auf 72,88 US-Dollar gesunken.

Daneben wertet der Maispreis um 10:00 Uhr ab. Es geht -0,40 Prozent auf 3,77 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,78 US-Dollar stand.

Inzwischen fällt der Sojabohnenpreis um -0,60 Prozent auf 9,51 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenpreis bei 9,56 US-Dollar.

Daneben sinkt der Sojabohnenmehlpreis um -0,58 Prozent auf 310,10 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 311,70 US-Dollar.

Derweil notiert der Sojabohnenölpreis bei 0,40 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,40 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,24 Prozent.

Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit Verlusten. Um 10:00 Uhr notiert der Zuckerpreis -0,55 Prozent niedriger bei 0,18 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,18 US-Dollar.

Indes gibt der Erdgaspreis - Natural Gas nach. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 2,24 US-Dollar am Vortag auf 2,24 US-Dollar nach unten (--0,80 Prozent).

Daneben sinkt der Heizölpreis um -0,88 Prozent auf 59,17 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 59,70 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at