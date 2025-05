Rohstoffkurse am Vormittag

So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.

Am Dienstagvormittag zieht der Goldpreis an. Um 10:10 Uhr kletterte der Goldpreis um 0,70 Prozent auf 3.257,50 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (3.234,70 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Silberpreis um 1,69 Prozent auf 33,16 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 32,61 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Platinpreis im Aufwind. Um 10:10 Uhr zieht der Platinpreis um 1,12 Prozent auf 990,50 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 979,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 10:10 Uhr auf. Es geht 0,69 Prozent auf 950,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 943,50 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 65,03 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (64,96 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,06 Prozent.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Ölpreis (WTI) kaum. Am Dienstagvormittag lag der Ölpreis (WTI) bei 61,96 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 61,95 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Baumwolle Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Baumwolle um -0,12 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,67 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,18 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,57 Prozent.

Indessen verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,03 Prozent auf 3,73 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,65 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Heizölpreis kaum vom Fleck. Nach 55,74 US-Dollar am Vortag, tendiert der Heizölpreis um 10:10 Uhr bei 55,74 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at