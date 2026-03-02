Rohstoffkurse am Vormittag

Gold & Co. im Fokus 02.03.2026 10:13:27

So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.

Am Vormittag verteuerte sich der Goldpreis um 2,24 Prozent. Damit lag der Goldpreis um 10:10 Uhr bei 5.395,86 US-Dollar, nach 5.277,89 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen steigt der Silberpreis um 1,52 Prozent auf 95,27 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 93,84 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Platinpreis um 0,40 Prozent auf 2.373,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 2.364,00 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Palladiumpreis am Montagvormittag hinzu. Um 1,48 Prozent auf 1.817,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.790,50 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 79,09 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 9,06 Prozent im Vergleich zum Vortag (72,87 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Plus. Im Vergleich zum Vortag (67,02 US-Dollar) geht es um 7,42 Prozent auf 71,99 US-Dollar nach oben.

Mit dem Baumwolle geht es indes nach unten. Der Baumwolle gibt -2,01 Prozent auf 0,62 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,64 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem fällt der Maispreis. Um -0,28 Prozent reduziert sich der Maispreis um 09:42 Uhr auf 4,38 US-Dollar, nachdem der Maispreis am Vortag noch bei 4,39 US-Dollar lag.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um -1,17 Prozent auf 311,80 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 315,50 US-Dollar.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,61 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,14 US-Dollar).

Derweil notiert der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,02 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,86 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 5,67 Prozent.

Zudem gewinnt der Heizölpreis am Montagvormittag hinzu. Um 13,08 Prozent auf 77,67 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 68,68 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Kohlepreis Gewinne verbuchen. Um 09:39 Uhr steigt der Kohlepreis um 7,55 Prozent auf 114,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 106,00 US-Dollar an der Tafel.

