|Rohstoffe im Blick
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02.10.2026 10:13:20
Rohstoffkurse am Vormittag
Am Freitagvormittag zieht der Goldpreis an. Um 10:10 Uhr kletterte der Goldpreis um 0,34 Prozent auf 4.193,25 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (4.178,86 US-Dollar).
Inzwischen steigt der Silberpreis um 0,97 Prozent auf 61,46 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 60,87 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Platinpreis im Aufwind. Um 10:10 Uhr zieht der Platinpreis um 1,90 Prozent auf 1.746,50 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.714,00 US-Dollar gemeldet wurde.
Daneben wertet der Palladiumpreis um 10:09 Uhr auf. Es geht 1,79 Prozent auf 1.196,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.175,00 US-Dollar stand.
Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 100,43 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (102,31 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,84 Prozent.
Zudem fällt der Ölpreis (WTI). Um -3,67 Prozent reduziert sich der Ölpreis (WTI) um 10:11 Uhr auf 89,46 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (WTI) am Vortag noch bei 92,87 US-Dollar lag.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Haferpreis Verluste. Um 08:59 Uhr fällt der Haferpreis um -0,85 Prozent auf 4,07 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,11 US-Dollar an der Tafel.
Derweil notiert der Maispreis bei 5,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (5,02 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,45 Prozent.
Indessen reduziert sich der Sojabohnenpreis um -0,51 Prozent auf 12,78 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 12,84 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenölpreis bergab. Um 10:01 Uhr steht ein Minus von -0,15 Prozent auf 0,67 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenölpreis noch bei 0,67 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Zuckerpreis um 1,43 Prozent auf 0,19 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,19 US-Dollar.
Währenddessen verliert der Erdgaspreis - Natural Gas um -1,38 Prozent auf 2,93 US-Dollar. Gestern stand der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 2,97 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (122,58 US-Dollar) geht es um -3,02 Prozent auf 118,88 US-Dollar nach unten.
Währenddessen zeigt sich der Kohlepreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (143,90 US-Dollar) geht es um 8,86 Prozent auf 156,65 US-Dollar nach oben.
Redaktion finanzen.at