Rohstoffpreise am Mittwochvormittag

Der Goldpreis zeigte sich gegenüber dem Vortag um 10:10 Uhr mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann der Goldpreis 0,55 Prozent auf 5.053,01 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 5.025,29 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Mit dem Silberpreis geht es indes nordwärts. Der Silberpreis gewinnt 2,84 Prozent auf 83,54 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 81,23 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis nordwärts. Um 10:09 Uhr steht ein Plus von 2,21 Prozent auf 2.152,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Platinpreis-Kurs noch bei 2.105,50 US-Dollar.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.752,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,65 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.724,00 US-Dollar).

Zudem gewinnt der Ölpreis (Brent) am Mittwochvormittag hinzu. Um 0,75 Prozent auf 69,60 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (Brent) bei 68,80 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Plus. Im Vergleich zum Vortag (63,96 US-Dollar) geht es um 1,31 Prozent auf 64,80 US-Dollar nach oben.

Zudem steigt der Baumwolle. Um 0,52 Prozent verstärkt sich der Baumwolle um 10:00 Uhr auf 0,62 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,62 US-Dollar lag.

Zeitgleich verstärkt sich der Haferpreis um 0,66 Prozent auf 3,05 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,03 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Maispreis kaum. Am Mittwochvormittag lag der Maispreis bei 4,29 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 4,29 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenpreis um 10:00 Uhr ab. Es geht -0,07 Prozent auf 11,22 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 11,23 US-Dollar stand.

Zudem steigt der Sojabohnenmehlpreis. Um 0,33 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 09:59 Uhr auf 301,80 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 300,80 US-Dollar lag.

Nach 0,57 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Mittwochvormittag um -0,31 Prozent auf 0,57 US-Dollar gesunken.

Indessen reduziert sich der Zuckerpreis um -0,71 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Zugewinne in Höhe von 0,58 Prozent auf 3,13 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,12 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit einem Kursgewinn. Um 10:10 Uhr notiert der Heizölpreis 1,25 Prozent stärker bei 64,19 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 63,40 US-Dollar.

Derweil notiert der Kohlepreis bei 101,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (101,70 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,44 Prozent.

Redaktion finanzen.at