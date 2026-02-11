Rohstoffe im Fokus 11.02.2026 10:13:20

Rohstoffpreise am Mittwochvormittag

Rohstoffpreise am Mittwochvormittag

So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.

Der Goldpreis zeigte sich gegenüber dem Vortag um 10:10 Uhr mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann der Goldpreis 0,55 Prozent auf 5.053,01 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 5.025,29 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Mit dem Silberpreis geht es indes nordwärts. Der Silberpreis gewinnt 2,84 Prozent auf 83,54 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 81,23 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis nordwärts. Um 10:09 Uhr steht ein Plus von 2,21 Prozent auf 2.152,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Platinpreis-Kurs noch bei 2.105,50 US-Dollar.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.752,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,65 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.724,00 US-Dollar).

Zudem gewinnt der Ölpreis (Brent) am Mittwochvormittag hinzu. Um 0,75 Prozent auf 69,60 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (Brent) bei 68,80 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Plus. Im Vergleich zum Vortag (63,96 US-Dollar) geht es um 1,31 Prozent auf 64,80 US-Dollar nach oben.

Zudem steigt der Baumwolle. Um 0,52 Prozent verstärkt sich der Baumwolle um 10:00 Uhr auf 0,62 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,62 US-Dollar lag.

Zeitgleich verstärkt sich der Haferpreis um 0,66 Prozent auf 3,05 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,03 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Maispreis kaum. Am Mittwochvormittag lag der Maispreis bei 4,29 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 4,29 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenpreis um 10:00 Uhr ab. Es geht -0,07 Prozent auf 11,22 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 11,23 US-Dollar stand.

Zudem steigt der Sojabohnenmehlpreis. Um 0,33 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 09:59 Uhr auf 301,80 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 300,80 US-Dollar lag.

Nach 0,57 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Mittwochvormittag um -0,31 Prozent auf 0,57 US-Dollar gesunken.

Indessen reduziert sich der Zuckerpreis um -0,71 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Zugewinne in Höhe von 0,58 Prozent auf 3,13 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,12 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit einem Kursgewinn. Um 10:10 Uhr notiert der Heizölpreis 1,25 Prozent stärker bei 64,19 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 63,40 US-Dollar.

Derweil notiert der Kohlepreis bei 101,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (101,70 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,44 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: 3Dsculptor / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:23 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18:05 KW 7: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Inflationsdaten: US-Börsen schließen kaum verändert -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street ändert häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen