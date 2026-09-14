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14.09.2026 20:43:15
Rohstoffpreise am Montagabend
Der Goldpreis ist am Abend gefallen. Um 20:40 Uhr fiel der Goldpreis um -0,86 Prozent auf 4.310,91 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 4.348,36 US-Dollar gehandelt worden war.
Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit Verlusten. Um 20:40 Uhr notiert der Silberpreis -1,18 Prozent niedriger bei 63,72 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 64,48 US-Dollar.
Nach 1.799,50 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Montagabend um -1,31 Prozent auf 1.776,00 US-Dollar gesunken.
Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Sinkflug. Um 20:34 Uhr gibt der Palladiumpreis um -1,30 Prozent auf 1.291,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1.308,50 US-Dollar gemeldet wurde.
Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 0,79 Prozent auf 105,44 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 104,61 US-Dollar.
Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 20:41 Uhr auf. Es geht 0,52 Prozent auf 100,57 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 100,05 US-Dollar stand.
Derweil notiert der Baumwolle bei 0,81 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,82 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,11 Prozent.
Mit dem Haferpreis geht es indes nordwärts. Der Haferpreis gewinnt 0,49 Prozent auf 3,58 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,56 US-Dollar an der Tafel standen.
Währenddessen verliert der Kaffeepreis um -2,01 Prozent auf 3,07 US-Dollar. Gestern stand der Kaffeepreis noch bei 3,14 US-Dollar.
Mit dem Lebendrindpreis geht es indes nordwärts. Der Lebendrindpreis gewinnt 1,15 Prozent auf 2,22 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2,20 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem zeigt sich der Maispreis im Aufwind. Um 19:01 Uhr zieht der Maispreis um 0,34 Prozent auf 5,12 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 5,10 US-Dollar gemeldet wurde.
Daneben wertet der Mastrindpreis um 20:05 Uhr auf. Es geht 1,74 Prozent auf 3,44 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,38 US-Dollar stand.
Währenddessen zeigt sich der Orangensaftpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1,45 US-Dollar) geht es um 5,30 Prozent auf 1,53 US-Dollar nach oben.
Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,39 Prozent auf 12,85 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 12,80 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Aufwind. Um 19:01 Uhr zieht der Sojabohnenmehlpreis um 0,78 Prozent auf 349,70 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 347,00 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen legt der Sojabohnenölpreis um 0,51 Prozent auf 0,69 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenölpreis noch 0,69 US-Dollar wert.
Zeitgleich verstärkt sich der Zuckerpreis um 0,06 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,18 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,41 Prozent auf 2,87 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,83 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Mageres Schwein Preis Abschläge in Höhe von -2,21 Prozent auf 0,80 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mageres Schwein Preis bei 0,82 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Milchpreis kaum von der Stelle. Um 20:13 Uhr werden 16,15 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.
Zudem fällt der Heizölpreis. Um -1,01 Prozent reduziert sich der Heizölpreis um 20:41 Uhr auf 129,71 US-Dollar, nachdem der Heizölpreis am Vortag noch bei 131,03 US-Dollar lag.
Währenddessen wird der Reispreis bei 15,57 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,22 Prozent im Vergleich zum Vortag (15,60 US-Dollar).
Währenddessen zeigt sich der Holzpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (578,50 US-Dollar) geht es um 0,26 Prozent auf 580,00 US-Dollar nach oben.
Derweil geht es für den Erdgaspreis - TTF bergauf. Der Erdgaspreis - TTF steigt 4,73 Prozent auf 83,67 Euro, nach 79,89 Euro am Vortag.
Redaktion finanzen.at