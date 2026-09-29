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29.09.2026 16:41:07
S&P, Nasdaq open higher on oil retreat, tech optimism
[NEW YORK] The S&P 500 and the Nasdaq opened higher on Tuesday (Sep 29), helped by a pullback in oil prices, while...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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