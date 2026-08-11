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11.08.2026 23:05:00
Silver Is Rebounding. Should You Invest Now?
On July 31, I wrote that silver, far off the all-time high it set in January of this year, was a great bargain. The white metal soared in 2025 from about $30 an ounce at the beginning of the year to a record $115 an ounce 13 months later.The rapid price increase was largely due to the massive investment by cloud computing firms in artificial intelligence (AI) data centers. Silver is a critical input to those facilities due to its high conductivity, corrosion resistance, and stability.And while demand for silver was scaling higher, supply has remained constrained, as silver mining output growth has been sluggish for years.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
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