|
16.01.2026 11:55:00
Silver Prices Are Soaring, and So Is This ETF
As investors grow concerned about the economy and the state of the overall stock market, they have been turning elsewhere for safety. Gold is typically seen as a safe asset to hang on to amid turmoil, but lately, it's been silver that has been generating a lot of attention, with its value spiking over the past year.In the past 12 months, the price of silver has nearly tripled. A year ago, it was worth around $30 per ounce. As of Jan. 13, 2026, it was up over $87. One exchange-traded fund (ETF) that has benefited from this surge in excitement is the iShares Silver Trust (NYSEMKT: SLV). During the past year, it has risen by around 190%, vastly outperforming the S&P 500, which is up 20% during that stretch.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Silberpreis
|89,95
|-2,48
|-2,68
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.