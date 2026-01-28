Goldpreis

5 380,16
USD
-36,24
-0,67 %
28.01.2026 17:58:15

Silver Prices Are Surging Even Faster Than Gold

Silver has risen roughly 60 percent this month alone. What is going on?
Goldpreis 5 380,16 -36,24 -0,67
Silberpreis 115,86 -0,77 -0,66

ATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Dow zum Handelsende in Grün - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen präsentierten sich uneins. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

