So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Montagmittag

So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.

Der Goldpreis lag um 13:13 Uhr bei 4.212,29 US-Dollar und damit 0,36 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.197,20 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Silberpreis um 0,26 Prozent auf 58,45 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 58,30 US-Dollar.

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.664,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.645,50 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,15 Prozent.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 13:13 Uhr auf. Es geht 1,30 Prozent auf 1.484,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.465,00 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 63,11 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (63,75 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,17 Prozent.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (60,08 US-Dollar) geht es um -1,03 Prozent auf 59,46 US-Dollar nach unten.

Daneben wertet der Baumwolle um 13:03 Uhr auf. Es geht 1,37 Prozent auf 0,63 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,62 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich der Haferpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2,97 US-Dollar) geht es um -2,61 Prozent auf 2,89 US-Dollar nach unten.

Daneben verstärkt sich der Kakaopreis um 0,86 Prozent auf 3.978,00 Britische Pfund. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3.943,00 Britische Pfund.

Nach 11,05 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Montagmittag um -0,54 Prozent auf 10,99 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird der Weizenpreis bei 187,00 Euro gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,60 Prozent im Vergleich zum Vortag (192,00 Euro).

Währenddessen legt der Zuckerpreis um 0,07 Prozent auf 0,15 US-Dollar zu. Gestern war der Zuckerpreis noch 0,15 US-Dollar wert.

Indes gibt der Erdgaspreis - Natural Gas nach. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 5,29 US-Dollar am Vortag auf 5,06 US-Dollar nach unten (--4,39 Prozent).

Daneben präsentiert sich der Rapspreis mit einem Kursgewinn. Um 12:58 Uhr notiert der Rapspreis 0,55 Prozent stärker bei 479,13 Euro. Am Vortag lag der Preis bei 476,50 Euro.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis bergab. Um 13:12 Uhr steht ein Minus von -1,27 Prozent auf 61,55 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Heizölpreis noch bei 62,34 US-Dollar.

Daneben wertet der Kohlepreis um 12:18 Uhr auf. Es geht 0,46 Prozent auf 97,70 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 97,25 US-Dollar stand.

